Sérgio Mallandro confirma que bordão 'salsi fufu' tem origem francesa

Sérgio Mallandro é famoso por bordões cômicos - Foto: Divulgação

Os aparentes caóticos e ilógicos bordões de Sérgio Mallandro podem esconder um significado profundo. É o caso do "salsi fufu", cuja origem foi desvendada por um usuário do X, antigo Twitter, neste final de semana.

"Estudar línguas é fantástico. Hoje, descobri que o bordão 'salsi fufu' é uma frase em francês", disse Guilherme Garcia, num post que viralizou nas redes. Na explicação dele, o bordão é uma derivação de "ça c'est fou fou", cuja tradução significa "isso é uma loucura".

estudar línguas é fantástico... hj eu descobri que o bordão do sérgio malandro (salsi fufu) é uma frase em francês pic.twitter.com/hhr7GupUVw — Guilherme Garcia (@guiventvra) June 9, 2024

A teoria divertiu os internautas. "Eu jurava que era uma abreviação de 'se fudeu'", disse um usuário. "Achei que fosse uma citação ao Pedro de Lara, no programa do Bozo", citou outro fã. "Achei que era loucura, mas ele era só bilíngue", divertiu-se mais um.

Após tanto debate, Mallandro confirmou o pedigree francês da expressão em entrevista ao jornal Extra.

"A origem se deu em um um grande encontro na Torre Eiffel, em Paris, com bisneto de Jean Jacques Rousseau. Ele me olhou e me falou: 'ça c'est fou fou'. Perguntei se ele fala francês... Ele disse que a vida é bela, concordei e ele repetiu: 'ça c'est fou fou'. Nasceu o salsi fufu. Ai, glu, glu, glu", diz Sérgio Mallandro.