Sertanejo Zé Neto ainda precisa de cuidados hospitalares, diz boletim | A TARDE

O cantor sertanejo Zé Neto, da dupla com Cristiano, apresentou melhora em seu quadro de saúde após um acidente de carro. Ele colidiu com três veículos ao desviar de um animal, resultando em escoriações e fratura em três costelas.

Após procedimento cirúrgico para suturar um corte no braço esquerdo, o artista está hospitalizado, evoluindo satisfatoriamente, mas ainda requer cuidados médicos. Três pessoas ficaram feridas no incidente, mas foram liberadas.

"O Hospital de Base de São José do Rio Preto informa que o cantor Zé Neto (José Toscano Martins Neto) permanece internado no quarto de enfermaria sob cuidados e observação da equipe médica", diz o comunicado, que segue.

"O quadro clínico do paciente é considerado positivo, com evolução bastante satisfatória, no entanto, recomenda-se o acompanhamento médico em ambiente hospitalar. O paciente continua realizando exercícios de fisioterapia respiratória. Não há previsão de alta hospitalar".

Na sexta-feira, 8, o sertanejo se pronunciou pela primeira vez após o acidente e mandou uma mensagem aos fãs que torcem por sua recuperação.

"Eu vou falar: Graças a Deus, só agradecer as orações de cada um de vocês. Eu não estou acompanhando muito, estou sem celular. Desci da UTI hoje, agora que vou pegar meu celular para ver".