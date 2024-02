Sexo do suposto terceiro filho de Neymar é revelado | A TARDE

Após a divulgação do suposto terceiro filho de Neymar pelo portal Leo Dias, o colunista revelou também o sexo do bebê. De acordo com ele, o jogador e a modelo Amanda Kimberlly vão ter uma menina.

>>> Modelo brasileira é mãe do terceiro filho de Neymar

Neymar já é pai de Mavie, de apenas 3 meses, fruto de seu relacionamento com a influenciadora Bruna Biancardi, além de Davi Lucca, de 12 anos, com Carol Dantas.

De acordo com Leo Dias, familiares do jogador afirmaram que ele planeja confirmar a paternidade do terceiro filho, estando disposto a realizar um teste de DNA assim que o bebê nascer. Caso seja o pai, Neymar assumirá todas as responsabilidades.

Amanda, conhecida como Kim, estaria no primeiro trimestre da gestação após um romance com o jogador, que se encontra em recuperação de uma lesão.

A notícia da gravidez surpreendeu o atleta, que também expressou preocupação com a reação de Bruna Biancardi, com quem encerrou o relacionamento em dezembro do ano passado.

Rumores sobre um novo herdeiro do jogador circulam desde janeiro, quando uma influenciadora sugeriu que Mavie teria um irmãozinho. Na ocasião, a equipe de Neymar negou, através de nota à Caras, qualquer gravidez de uma mulher ligada ao jogador, pedindo responsabilidade na divulgação de informações falsas.

“Espero sinceramente que aqueles responsáveis por disseminar informações falsas sejam devidamente responsabilizados por suas ações”, afirmou o comunicado do atleta.