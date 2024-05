Sheila Mello fala sobre relação com Scheila Carvalho: "Não sou amiga" | A TARDE

A ex-dançarina e empresária Sheila Mello pegou os fãs do grupo 'É o Tchan' de surpresa ao falar sobre a relação dela com os ex-colegas de banda. Segundo a eterna loira do Tchan, mesmo dividindo o palco por anos, ela e Scheila Carvalho não são amigas. A musa dos anos 90 e 2000 também contou que tem uma amizade sólida com Jacaré, a quem considera como melhor amigo.

“Eu não sou amiga da Scheila Carvalho que nem eu sou amiga do Jacaré, nesse nível de cumplicidade. Eu não tive esse encontro com a Carvalho nesse lugar de ter um problema e ligar para ela, e com o Jacaré eu tenho”, disse ela ao colunista André Moura, do Meio News.

Ainda sem dizer o motivo que dificultou o desenvolvimento de uma amizade entre ela e a morena do grupo, a dançarina exaltou as qualidades de Jacaré. “Eu não tenho pudor em falar que tirando os meus irmãos, o Jacaré é o meu melhor amigo. A gente precisa de uma orientação e foi bom eu ter buscado essa orientação do Jacaré porque ele nunca foi afetado com a fama. Ele me ajudou muito a ter os pés no chão. Ele é muito autêntico e sempre esteve em um lugar sagrado para mim”, declarou.

Apesar da boa relação profissional não ter evoluído para o lado pessoal, Sheila Mello afirmou admirar e agradecer por tudo o que aprendeu ao lado da artista: "Com a Carvalho não é só profissional, é um lugar de admiração. Por mais que a gente não tenha essa amizade de uma acessar a outra no âmbito pessoal, quando eu olho para a Carvalho eu tenho consciência de que parte da minha história é por causa dela”.

Já sobre Carla Perez, Sheila Mello alegou que não teve muito contato, pois entrou na banda justamente quando a esposa de Xanddy Harmonia já havia saído do grupo. Porém, ela também falou que a admirava e nunca tentou ocupar o lugar dela na banda ou no coração dos fãs.

"Eu nunca quis copiar ninguém e eu escrevi uma carta para a Carla. Eu nunca quis ocupar o lugar dela. Ela, a Débora e o Jacaré pegaram um facão e foram desbravando um lugar para a dança nunca visto no Brasil, onde a dança ganha lugar de protagonismo", finalizou.



