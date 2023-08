Sheila Mello sobre fase solteira: "Estranho, mas estou achando bom"

A ex-integrante do grupo É o Tchan, Sheila Mello, completou 45 anos neste domingo e afirmou que encontra-se em uma nova etapa de sua vida. Em entrevista ao jornal Extra, a dançarina revelou que nunca passou tanto tempo solteira como agora, após o término de seu relacionamento com João Souza, em outubro de 2022.

Sheila destacou que a fase de solteirice tem sido um período de aprendizado e autoconhecimento, embora sinta a solidão após sempre ter sido carente.

"Ainda é um lugar onde preciso me encontrar. Sempre tive alguém. Não namorei muitas pessoas, mas sempre foram relações longas. Pela primeira vez, estou seis meses sem ninguém. É estranho, mas estou achando bom. Sempre fui carente, acabava delegando parte da minha felicidade para o outro", disse.

Ela pontuou, no entanto, que não está disponível a encarar um novo relacionamento. "Nos últimos meses, rolaram uns beijinhos, mas estou sabendo diferenciar os encontros. Não estou aberta para namoros".

A loira também falou sobre sua volta aos palcos com o É o Tchan, integrando a turnê comemorativa de 30 anos do grupo. Sheila demonstrou entusiasmo ao revisitar esse lugar de honra em sua carreira, enfatizando que sua conexão com a dança é algo duradouro e especial.

"O É o Tchan me deu oportunidades que seria difícil eu ter. Foi um divisor de águas. Quando me chamaram para voltar aos palcos, aceitei na hora, independentemente do cachê. É um presente para o público e para mim".