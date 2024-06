Sheila Melo e Denny Denan estariam vivendo romance, diz colunista | A TARDE

A dançarina do 'É o Tchan', Sheila Mello, 45, e o vocalista da Timbalada, Denny Denan, estariam vivendo um romance. O casal estaria se relacionando desde o ano passado e prontos para dar um grande passo e assumir o relacionamento publicamente. As informações são do colunista Felipeh Campos.

Sheila Mello está solteira há dois anos, depois do término com o tenista João Souza, conhecido como Feijão. Antes disso, ela foi casada com o nadador Alexandre Scherer, o Xuxa, com quem teve um relacionamento de quase 10 anos. Eles juntos tem uma filha de 11 anos.

Em entrevista ao Extra em julho do ano passado, Sheila Mello afirmou que estava solteira e carente. "Pela primeira vez, estou seis meses sem ninguém. É estranho, mas estou achando bom. Sempre fui carente, acabava delegando parte da minha felicidade para o outro. Nos últimos meses, rolaram uns beijinhos, mas estou sabendo diferenciar os encontros. Não estou aberta para namoros", explicou.

Já Denny Denan, que retornou para a Timbalada após tentar carreira solo, namorou por cinco anos com a cantora Vina Calmon, ex-Cheiro de Amor, em relacionamento que chegou ao fim em 2015. Desde então, o artista foi ligado a vários affair.

