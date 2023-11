Sheuba é pedida em casamento por Tiago Souza: "Eu vou casar" | A TARDE

Surpreendida com o pedido de casamento, Sheuba compartilhou um álbum de fotos do seu noivado com Tiago Souza nas redes sociais, na madrugada desta terça-feira, 24. Nas imagens, a influenciadora digital e o humorista baiano aparecem com alianças nos dedos, acompanhados de seus familiares.

Na legenda da publicação, Sheuba revelou para milhares de seguidores que não acreditava que o affair iria evoluir para um relacionamento sério.

"Eu confesso que no início eu achei que seriam apenas alguns beijinhos, mas o destino já estava reservando algo muito maior, algo que não estava nos meus planos e muito menos nos seus, mas estava nos planos de Deus… Nada acontece por acaso, tudo tem seu propósito", afirmou a influencer.



Em seguida, Sheuba se declarou e comemorou o pedido de casamento de Tiago Souza. "Nós somos a tampa e a panela, creme crack com goiabada, café com leite, mucilon e leite ninho kkkkkk. Meu namorado, meu homem, meu noivo. EU VOU CASAR", completou a criadora de conteúdo.