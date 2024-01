Sidney Magal diz ser bissexual: "Apesar de nunca ter experimentado" | A TARDE

Entrevistado no programa Roda Viva nesta segunda-feira, 15, o cantor Sidney Magal, afirmou ser um homem bissexual, apesar de nunca ter experimentado um relacionamento com outro homem. O artista ainda enfatizou que, na sua opinião, todo ser humano “tem o direito” de se envolver com ambos os sexos.

Sendo questionado pelos participantes do programa, o cantor de sucessos como: "Tenho", "Me Chama Que Eu Vou" e "Meu Sangue Ferve por Você" se posicionou sobre o assunto:



“Me dou o direito de dizer que eu sou, apesar de nunca ter experimentado nenhuma experiência, bissexual. O fato de você entender que você é um ser humano, que tem desejos, que você se emociona com pessoas, que você tem o direito de se direcionar para esse prazer que você quer ter. Esse prazer pode ser com pessoas do mesmo sexo, ou não”, disse Magal.

Questionado se já desejou ter envolvimento com um homem, Magal respondeu tranquilamente: “Eu tive um grande amigo, ele era argentino, bailarino da TV Globo. Ele era tão cativante, tão emocionante, que eu comecei a duvidar da minha sexualidade. Conversamos sobre isso e ele falou ‘se você tiver livre, a vontade, conte comigo’. Passou e nunca mais aconteceu”.

“Me dou o direito de dizer que sou bissexual, apesar de nunca ter experimentado”, declara Sidney Magal no #RodaViva. pic.twitter.com/VxlljjeGD6 — Roda Viva (@rodaviva) January 16, 2024

Casado com Magali West desde 1982 e pai de três filhos, o cantor continuou abordando o tema e explicou não concordar com o que chamou de “vulgaridade em torno do sexo”.



“As pessoas têm esse direito, quando são sentimentos verdadeiros e quando a pessoa não vai se machucar e nem machucar terceiros. Eu não gosto da vulgaridade, não gosto de fazer do sexo uma coisa que todo mundo faz o que quer. Tudo tem um momento íntimo que é muito prazeroso. Todo mundo é bissexual, você tem o direito, se fez ou não fez, isso é outra história”, finalizou.

Primeira declaração

Essa não é a primeira vez em que Sidney Magal aborda o assunto abertamente. Em 2015, em participação no extinto Programa do Jô, o cantor abordou o tema.

Ele afirmou que o próprio filho achava ele “muito feminino” e, então, discorreu sobre sexualidade.

“Artista não tem sexo. Somos bissexuais no palco e acredito que isso seja verdade”. Em seguida, ele completou a ideia: “Fora do palco também, todo ser humano é bissexual”.