Silvia Abravanel revela briga com Silvio Santos: “Peguei raiva dele" | A TARDE

O apresentador Silvio Santos, de 92 anos, é um grande sucesso da televisão brasileira. Porém, fora das telinhas parece que a situação não é das melhores. A relação com a filha Silvia Abravanel não é muito amistosa e já rendeu alguns conflitos no passado.

Em entrevista ao programa Manhã do Ronnie, na RedeTV!, ela revelou que brigou muito com o pai quando começou a trabalhar no SBT. Ela, formada em medicina veterinária, não gostava de ser tratada como filha nos bastidores da emissora e que isso passou a atrapalhar o relacionamento deles.



“No início, atrapalhava demais e eu estava começando a pegar uma certa raiva do meu pai. Ele me tratava como filha, mas me cobrava como funcionária. Ele me dava bronca, e isso tudo tava me deixando muito mal”, contou ela.



“Meu pai nunca quis que eu fizesse veterinária e, depois de três anos, ele me pediu para voltar a trabalhar com ele na televisão. Daí eu parei com a veterinária e não segui mais em frente. A gente sempre esteve nesse meio, até porque ele sempre nos levou para trabalhar com ele”, contou Abravanel, que deu mais detalhes sobre o assunto.



“Então, a gente estava sempre evolvido com alguma coisa, mas nunca 100%. Até o dia que, com 16 anos, ele me convidou para trabalhar”, explicou ela. Diante disso, ela decidiu procurar Silvio Santos para contar o que estava acontecendo: “Ele sempre me tratava como filha, e isso estava atrapalhando o nosso relacionamento”.



“Um dia eu cheguei no camarim dele e disse assim: ‘A partir de hoje eu preciso que você me trate como patrão, pelo menos do portão para dentro’. A partir desse dia a gente teve um relacionamento de patrão e funcionária, e de filha para pai nos horários que não condiziam com o trabalho”, detalhou Silvia durante a entrevista.