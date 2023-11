Silvia Abravanel revela treta com mãe de Larissa Manoela: "obrigação" | A TARDE

Silvia Abravanel, apresentadora do SBT e filha de Silvio Santos, compartilhou detalhes sobre uma situação envolvendo Larissa Manoela, uma das estrelas da emissora, durante uma entrevista ao podcast de Luciana Gimenez, Bagaceira Chique.

Na ocasião, Silvia revelou que teve que abordar a mãe de Larissa, Silvana Taques, devido a uma polêmica relacionada ao namoro da atriz quando ela tinha 11 anos durante a novela Carrossel.

A apresentadora expressou sua indignação ao descobrir que Larissa havia compartilhado nas redes sociais que dormia de conchinha com o namorado na época. Silvia relatou ter chamado os pais da atriz e o diretor da novela para uma conversa séria, enfatizando a responsabilidade de lidar com o público infantil.

"Eu falei: ‘olha, não é aceitável que sua filha com 11 anos de idade propague em internet que ela dorme de conchinha com o namorado dela’. Na época, ela fez questão de divulgar isso na internet”, contou.



Ao confrontar a mãe de Larissa, Silvia foi desapontada com a resposta, em que Silvana alegou não ter controle sobre a filha, argumentando que era ela quem sustentava a casa.

"A mãe dela me falou: ‘Silvia, eu não posso fazer nada porque é ela que sustenta a casa’. E eu falei: ‘pode! Não tô te perguntando quem sustenta a sua casa, estou te falando que você tem a obrigação de lidar com sua filha e segurar isso. Porque ela lida com crianças e ela é uma criança".

Silvia também comparou a situação de Larissa com a de Maisa Silva, outra atriz mirim de destaque no SBT. Ela destacou a proximidade e a responsabilidade que teve em relação a Maisa, ressaltando que nunca enfrentou problemas com os pais da atriz. Silvia enfatizou a responsabilidade atribuída a ela durante o período em que acompanhou Maisa e comparou a postura dos pais da jovem com a situação que enfrentou com Larissa.