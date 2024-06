Simaria revela se ainda fala com a irmã, Simone Mendes | A TARDE

A cantora Simaria usou as redes sociais no último sábado, 25, para revelar se ainda conversa com a sua irmã e ex-dupla de sertanejo, Simone Mendes. A dupla se separou artisticamente em 2022 e, desde então, foram vistas interagindo poucas vezes em público.

Simaria abriu uma caixinha de perguntas nos stories e uma fã perguntou: “Você não fala com sua irmã Simone?”. A cantora, então, respondeu: “Falo sim, Bilú…”.

Simaria respondeu a uma fã no Instagram | Foto: Reprodução | Redes Sociais

Na época em que a dupla rompeu a parceria, Simaria ficou afastada dos palcos para “cuidar dos filhos e da sua condição vocal”, segundo comunicado divulgado na ocasião. A separação ocorreu após meses de especulações sobre supostos conflitos entre as irmãs e após desentendimentos públicos.



Após o rompimento, as irmãs foram vistas poucas vezes interagindo publicamente. Recentemente, Simone foi perguntada se ainda conversava com Simaria, ao que respondeu apenas “sim”.

Já no final de abril, Simaria foi vista maquiando a sobrinha no sítio de Simone, em vídeo compartilhado pelo influenciador Carlinhos Maia.

