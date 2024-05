"Sinto culpa por permitir que a relação fosse acabando", diz Gracyanne | A TARDE

Gracyanne Barbosa voltou a comentar o término do seu casamento com o cantor Belo. As declarações aconteceram nas redes sociais na segunda-feira, 23, quando a musa fitness postou um vídeo treinando e recebeu perguntas dos seguidores nos comentários.

Uma pessoa questionou: "Você se sente culpada pelo término?". A influenciadora respondeu: "Não, me sinto culpada por ter permitido que nossa relação fosse acabando, pela correria da dia a dia, cada um preocupado com seu trabalho, sem tempo pra conversar".

"Casamento não é só amor, você precisa cuidar, estar perto, ouvir, fazer essa escolha todos os dias, você tem que abrir mão um pouco do que você quer, para o que vocês querem", acrescentou Gracyanne.

Em outra resposta a um a seguidora, Gracyanne afirmou que não vai manter silêncio. "Vou falar, sim, porque infelizmente tornaram um circo, muita inverdade, eu nunca corri de nada , não será agora", garantiu.

Gracyanne também comentou sobre uma possível traição dela com o personal trainer Gilson de Oliveira, apontado como pivô da separação. "Nem tudo que se ouve, houve", respondeu. Anteriormente, ela enfatizou que atualmente está sozinha e negou que foi uma traição.

Ainda nesta segunda-feira, Belo completou 50 anos, mas não recebeu enhuma homenagem de aniversário de Gracyanne. Eles ficaram juntos por 16 anos e o pedido de divórcio já foi realizado.

"O amor não acabou! E se existe amor, pode existir recomeço, né? Às vezes, só precisamos de um tempo, pra colocar a vida, o coração e os pensamentos 'em dia'", também escreveu a influenciadora