'Sinto falta de pegar o baba', diz Davi sobre fama | A TARDE

Campeão do BBB 24, Davi vive uma vida de luxo e fama após passar a maior parte dos seus 21 anos na pobreza. Apesar disso, ele admitiu em entrevista à revista Quem que sente falta de algumas partes do anonimato.

"O que eu mais sinto falta é pegar o baba, poder sair na rua, a galera ainda está muito...", disse ele, falando do assédio do público. "Tenho que me acostumar com toda essa jornada que está acontecendo agora, aproveitar tudo o que tem que aproveitar, e vamos pra cima", explicou o ex-BBB.

Apesar disso, o famoso exalta as conquistas profissionais e pessoais.

É conquistar as coisas que sempre quis, e a faculdade", diz ele, que vai usar a bolsa de estudos que conseguiu no programa para cursar medicina, no ano que vem.

