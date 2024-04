Solange Almeida é submetida a cirurgia de emergência; saiba detalhes | A TARDE

A cantora Solange Almeida, de 49 anos, foi submetida a uma cirurgia de emergência na madrugada desta quinta-feira, 28, em Fortaleza. Por conta do procedimento não programado, a artista, que é natural de Alagoinhas, no interior da Bahia, ficará em repouso absoluto pela próxima semana.

Por meio de uma nota nas redes sociais, a equipe de Solange Almeida tranquilizou os fãs sobre o estado de saúde da cantora após a cirurgia. "Os médicos que acompanharam a artista informam que o procedimento ocorreu dentro da normalidade e que a artista precisará de repouso absoluto nos próximos sete dias", diz o anúncio feito no Instagram da artista.

Em seguida, um trecho do comunicado informa que shows foram cancelados por recomendação médica. "Diante do ocorrido, todos os compromissos agendados para os próximos dias serão adiados, incluindo a apresentação que aconteceria no próximo sábado (30), em Nazaré (BA), o que sentimos muito e enviamos o nosso pedido de desculpas".

Por fim, a equipe de Solange Almeida volta a afirmar que a cantora está em boas condições de saúde. "Nossa diva master está bem, em recuperação e muito em breve falará com vocês! Obrigado por todas as mensagens de amor para nossa cantora!", finalizou.