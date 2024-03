Solta na pista, Jojo Todynho curte baile com amigos | A TARDE

Soltinha na pista, a cantora Jojo Todynho curtiu o baile charme do Viaduto de Madureira, na madrugada deste domingo, 25, na companhia de amigos. Recém solteira, a artista se jogou na noitada e revelou ter chegado em casa às 5h57 da manhã.

"Jordana, há quanto tempo eu não curto um baile charme. E eu sou charmeira", disparou a cantora.

Jojo destacou anteriormente estar vivendo uma outra fase da vida, mas ao curtir o baile, ela contou ter se sentido a Jordana do passado. "Hoje eu me senti Jordana, aquela que pegava van com 20 reais para entrar no viaduto porque depois da meia-noite é pago. Para dançar a noite toda e encontrar os meus amigos como eu fiz hoje”, afirmou.