Solteiros, Neymar e Bruna Marquezine se reencontram após anos | A TARDE

A tradicional festa de aniversário da cantora Anitta agitou o mundo dos famosos na terça-feira, 26, nos Estados Unidos. Entretanto, o que mais chamou a atenção dos internautas foi a presença de Bruna Marquezine e Neymar no mesmo ambiente.

Esta foi a primeira vez em anos que o ex-casal foi visto junto em um evento. O jogador de futebol encontra-se solteiro desde o término de seu noivado com Bruna Biancardi, enquanto a atriz de "Besouro Azul" também está solteira desde que encerrou seu relacionamento com João Guilherme no início deste ano.

Nas redes sociais, alguns internautas reagiram ao encontro do ex-casal. Muitos pediram para que ambos não reatassem: "Bruna não irá se rebaixar ao nível dele", comentou uma pessoa. "Duvido que a Bruna queira algo com ele", acrescentou outra seguidora.

Entretanto, há aqueles que ainda torcem pela reconciliação dos dois. "Meu lado torce para que eles voltem", brincou uma internauta. "Brumar real está vivo", afirmou um fã, demonstrando apoio ao casal. Apesar das especulações, atualmente, os dois mantêm uma relação amigável, sem rivalidades.

A festa de aniversário de Anitta foi a primeira fora do Brasil. Apesar da distância, a cantora conseguiu reunir diversos amigos famosos em Miami para comemorar ao seu lado. Entre os 300 convidados, estavam presentes personalidades como Juliette, Luciano Huck, Hugo Gloss, Nicole Bahls, Marina Sena e Carolina Dieckmann.