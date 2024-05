Sônia Abrão sai em defesa de Davi no RS: "não é caçador de like" | A TARDE

A apresentadora Sônia Abrão saiu em defesa de Davi Brito, campeão do Big Brother Brasil 24, nesta quinta-feira, 9.

O baiano está sofrendo críticas nas redes sociais por ter ido ao Rio Grande do Sul para auxiliar as vítimas das fortes chuvas que atingem o estado nas últimas semanas.

"A ida dele não tem nada a ver com BBB, fama ou dinheiro! Ele não é um caçador de likes, nunca foi, nem entrou no reality para ser famoso, só para ajudar a família e estudar Medicina. Tem a ver com o lado humano mesmo, com amor ao próximo", contou a apresentadora à Caras.

Ela lembrou que, antes do BBB, Davi já fazia trabalhos sociais e arrecadava alimentos e roupas para a população carente da Bahia.

"Natural que, agora, com experiência em voluntariado, e milhões de seguidores, que estão batalhando ao lado dele, queira entrar de cabeça para ajudar a aliviar o sofrimento de tanta gente no Sul".

