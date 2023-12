'Sósia de Paulo Gustavo' choca web em foto com mãe do comediante; veja | A TARDE

Uma foto compartilhada pela apresentadora Lívia Andrade, nas redes sociais, chamou a atenção da web. Na imagem, ela aparece ao lado de Déa Lúcia, mãe do comediante Paulo Gustavo, falecido em abril de 2021, vítima da Covid-19. No entanto, o detalhe que chamou a atenção seria um sósia do humorista presente no registro.

O rapaz, que ainda não teve o nome divulgado, surgiu de camiseta preta e óculos escuros, look que era frequente no dia a dia do protagonista de 'Minha Mãe é Uma Peça'. A semelhança do homem com Paulo Gustavo não passou batida e rendeu diversos comentários na publicação.

“Esse de camisa preta é idêntico ao Paulo Gustavo. Me assustei real”, escreveu um fã. “Só a minha mente que bugou, achando que esse de preto era o Paulo Gustavo?!”, questionou outra internauta.

Dona Déa e Lívia Andrade fazem parte do Domingão do Huck, onde atuam como "comentaristas" dos quadros Batalha do Lip Sync e Acredite em Quem Quiser. A dupla deve se enfrentar no programa de Luciano Huck em 2024.