Steve Buscemi, amigo de Adam Sandler, é agredido em Nova York | A TARDE

Steve Buscemi, ator no filme ‘Gente Grande’ ao lado de Adam Sandler, foi hospitalizado na última quarta-feira, 8, após levar um soco no rosto enquanto caminhava pela cidade de Nova York, nos Estados Unidos.

“Steve Buscemi foi agredido em Manhattan, mais uma vítima de um ato aleatório de violência na cidade”, afirmou o seu assessor num comunicado divulgado no domingo, 15. “Ele está bem e agradece os desejos de melhoras de todos”.

Segundo informações do Departamento de Polícia de Nova York, o ator ficou com hematomas, inchaço e hemorragia no olho esquerdo devido ao golpe. Os policiais disseram que foram acionado para atender uma ocorrência de agressão na 3rd Avenue no início da tarde da última quarta.

Ainda de acordo com a polícia, as informações iniciais eram de que o caso faz parte de uma série de ataques aleatórios na cidade. Outras pessoas também relataram terem sido agredidas no rosto em NY

O caso está sendo investigado. Ninguém foi preso até o momento.

