Sucesso do 'agronejo', Ana Castela é confirmada no Salvador Fest

O Salvador Fest, um dos eventos de música mais tradicionais da cidade, confirmou mais uma grande atração em sua grade oficial. A cantora Ana Castela, também conhecida como ‘Boiadeira’, fará seu primeiro show em Salvador com seus sucessos do ‘agronejo’, uma vertente do sertanejo que agrega o pop e o funk.

A artista de apenas 19 anos, nascida na fronteira do Brasil com o Paraguai, no Mato Grosso do Sul, traz consigo um repertório repleto de sucessos, como "Boiadeira", canção que rendeu seu apelido, "Roça em mim", "Pipoco" e muitos outros hits que prometem animar o público presente no evento.

Além da presença de Ana Castela, grandes nomes da música já confirmaram a sua participação no palco do Salvador Fest. Entre eles estão Léo Santana, Mari Fernandez, Belo, Matuê, Teto e Wiu (no projeto 30PraUm), Xanddy Harmonia, Parangolé e Oh Polêmico.

Os ingressos para o Salvador Fest já estão à venda e podem ser adquiridos pelo site ou na loja do Bora Tickets, localizada no 2º piso do Shopping da Bahia.