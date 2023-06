Suposta amante de Casemiro já teve affair com jogador do Bahia

Uma fofoca no mundo dos esportes movimentou a internet no domingo, 4. Dessa vez, o jogador Casemiro, capitão da Seleção Brasileira, foi acusado de trair a esposa com uma modelo, por cinco anos. Mas a história pode ficar ainda mais complicada, isso porque a suposta amante também teve um affair com um jogador do Bahia, o zagueiro Raul Gustavo, enquanto estaria com Casemiro.

De acordo com o site Leo Dias, a amante de Casemiro seria a paraibana Sinttya Ramos. Conforme o jornalista, ela, que mora em Barcelona desde 2018, não se relaciona mais com o jogador desde o fim de 2022. No entanto, publicações nas redes sociais da modelo mostram a jovem em um clima bem íntimo com o jogador Raul Gustavo, já em 2020.

Um dos registros mostra a ceia de natal dos dois. “Raul Gustavo, que o próximo ano nosso lar esteja ainda mais repleto de amor e luz”, escreveu Sinttya. Em outra foto, os dois aparecem juntos: “que seja o primeiro [natal] de muitos. Te amo!”, diz ela.

Conforme informações preliminares, Sinttya Ramos trabalhava como vendedora de uma das franquias da loja de chocolates Lindt, quando foi convencida por Casemiro a parar de trabalhar. Até agora, ela não se pronunciou sobre a relação com o craque da Seleção.

Entenda a polêmica

Os prints das conversas de Sinttya e Casemiro vazaram no domingo, 4, por Leo Dias. Casado há 10 anos com Anna Mariana Casemiro, o volante teria uma relação extraconjugal há cinco anos.

A suposta amante acompanhava o atleta nos países onde morou, como Espanha e Inglaterra, e o visitava na cidade natal do jogador no Brasil, em São José dos Campos, no interior de São Paulo. Porém, ela teria o deixado em 2022 devido ao ciúmes excessivo e pela ausência dele.

“Quem se ausenta demais, deixa de fazer falta. É a lei básica da vida”, tuitou a modelo em 2020. “Na real mano, o que estraga qualquer coisa é a mentira, tanto na amizade, quanto no amor. A pior coisa que tem é descobrir que a pessoa mentiu”, disse ela.

A mulher do jogador, Anna Mariana Casemiro, veio a público para defender o marido. Ao ver os supostos prints de conversas do jogador com a amante, ela disse que "só de bater o olho" já sabia que não era ele.

Casemiro e Anna Mariana tem dois filhos: Sara, de 7 anos, e Caio, de 2.