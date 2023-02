Suposto affair de Marina Ruy Barbosa, bilionário se despede do Rio

Durante o carnaval, a high society carioca ficou agitada com a chegada do bilionário Mark Scheinberg. E o que tem dado o que falar é o possível affair do empresário com Marina Ruy Barbosa, que já o segue no Instagram.

Mark participou de um jantar no Fasano, hotel de luxo localizado em Ipanema, no Rio de Janeiro e foi nesse momento que ele e Marina, uma das anfitriãs da festa, se conheceram. O jantar carnavalesco aconteceu poucos dias antes do desfile das escolas de samba na Marquês de Sapucaí.

Na sexta-feira, 24, ele se despediu do Rio, postando imagens da cidade nas redes sociais, sugerindo que havia encontrado um amor.

“Adeus, Rio. Obrigado pelos momentos, memórias e amor", escreveu ele, ao posar da cobertura do Hotel Fasano, onde se hospedou.

O bilionário israelense passou todo o carnaval na cidade, mas não compartilhou registros de sua folia. Já Marina esteve em alguns eventos antes de ir para a Europa onde participa da Semana de Moda de Milão.

Mark, de 48 anos, tem uma fortuna avaliada em cerca de R$ 30 bilhões. Foi fundador de um dos maiores canais de pôquer e o vendeu. Nascido em Israel, ele se mudou ainda jovem para o Canadá. Atualmente vive na Ilha de Man, na Costa Britânica. Depois de vender a plataforma PokerStars, está dedicado a comprar e revitalizar hotéis.

Jet setter internacional, Mark vive cercado de estrelas hollywoodianas, como a atriz Kate Hudson, cantores, empresários e atletas. Seu perfil no Instagram tem várias fotos de viagens pelo mundo e celebrações.