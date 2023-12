Susana anuncia separação de Júlio César e denuncia abuso patrimonial | A TARDE

A atriz e empresária Susana Werner anunciou, mais uma vez, o fim do casamento com o ex-goleiro Julio Cesar. O casal havia se separado em maio deste ano, mas acabaram reatando o relacionamento de 21 anos. Neste domingo, 10, a artista resolveu colocar um ponto final na relação com o ex-atleta.

Nas redes sociais, Susana Werner explicou que um dos motivos para o término do seu matrimônio envolve o abuso patrimonial. De acordo com a empresária, ela só despertou sobre o assunto após o caso da apresentadora e ex-modelo, Ana Hickmann.

“O nome disso é abuso patrimonial. Eu só fui aprender isso agora quando aconteceu o negócio com a Ana Hickmann. Eu só fui entender que eu fazia parte disso há pouco tempo”, declarou a empresária nos stories do Instagram.

“Provavelmente ele [Julio Cesar] foi instruído a ser assim. Na minha cabeça, é errado”, disse. “O amor não é tudo, não adianta você amar uma pessoa e ela não ter orgulho de você, não te apoiar nas coisas que você quer fazer”, afirmou.

A atriz ainda revelou que está separada de Julio Cesar há um mês e revelou que o casamento estava em crise há algum tempo. Ao portal Léo Dias, Susana contou que se sentia limitada financeiramente.

“Ele me dava um valor que achava justo nos cálculos dele. Eu sempre aceitei tudo pois o amava, mas de uns tempos para cá eu já estava esgotada. Sonhei o sonho dele a vida toda, agora é o momento de sonhar o meu também”, contou.

Na oportunidade, ela também disse que possui apenas um cartão de crédito pago pelo ex-jogador da seleção brasileira, e relatou que não conseguia arcar com todos os gastos usando o único meio de pagamento.

Juntos, o casal tem dois filhos: Cauet, de 21 anos, jogador de futebol em Portugal, e Giulia, de 18 anos.