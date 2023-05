Susana Werner e Julio Cesar reatam casamento: "Existe muito amor"

Susana Werner e Julio Cesar reataram o casamento na terça-feira, 23. A informação foi divulgada dois dias após o anúncio do fim do relacionamento de 21 anos. Em seu perfil no Instagram, Susana declarou que eles foram 'precipitados' na decisão e agradeceu o apoio dos fãs.

"Obrigada pela força! Fomos precipitados. Nosso coração dói demais e não estamos preparados para vivermos longe um do outro. Obrigada pelo carinho. Vocês contribuíram para nossa reflexão. Assim como vim anunciar algo muito triste, venho anunciar que estamos certos de que ainda existe muito amor entre nós e nossa família", disse.

Anteriormente, a empresária publicou que o rompimento foi decidido em "comum acordo" | Foto: Reprodução | Redes Sociais

No último domingo, 21, a empresária publicou que o rompimento foi decidido em "comum acordo". Juntos há 21 anos, o casal tem dois filhos, Cauet e Giulia. A publicação foi apagada do perfil dela.

"Bom dia, é com muita tristeza que anunciamos nossa separação, após 21 anos de casados. Esperamos que todos compreendam este momento difícil de decisões que estamos vivendo".

Susana e Julio Cesar se casaram em 2002. No mesmo ano, ela deixou a carreira de atriz para viver na Europa com o ex-goleiro. Atualmente, Susana mora em Portugal e administra um salão de beleza.