Tati Zaqui cogita deixar o funk e migrar para a música gospel

A cantora Tati Zaqui revelou está repensando o rumo da sua carreira. A artista contou que, depois de ter vivido um relacionamento abusivo com o ator Thomaz Costa, passou a pensar em um redirecionamento pessoal e profissional.

“Acredito que Deus não me deu a voz, dom e tantos seguidores simplesmente para passar mensagem de noite, dança. Tenho pensado bastante em fazer um trabalho voltado para tocar as pessoas e ajudá-las. [...] Sou muito espiritualizada e tenho muita vontade de fazer um trabalho assim. [...] Não tem nada certo, mas quem sabe”, disse.

Tati Zaqui registrou um boletim de ocorrência contra Thomaz Costa em São Caetano do Sul, no ABC Paulista, no dia 20 de maio. Os dois se conheceram enquanto participavam do reality 'A Fazenda', da Record TV.

Por outro lado, o antigo namorado diz que foi vítima dentro do relacionamento. “Tenho fotos e vídeos, mas não quero expor, não é a minha intenção. Mas eu fui vítima de relacionamento abusivo e vou provar para vocês que homem também sofre relacionamento abusivo”, disse ele, que acusou Tati de agressão.