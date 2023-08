Tem gente pedindo para eu abrir um Onlyfans, diz Joice Hasselmann

Joice Hasselman, ex-deputada federal, revelou que tem recebido muitas cantadas, de homens e de mulheres, após passar por uma reeducação alimentar e um período difícil de adaptação aos treinos pesados na academia. Além disso, Hasselmann disse que começou a receber muitas mensagens de pessoas pedindo para ela entrar no OnlyFans, plataforma utilizada para compartilhamento de conteúdo sensual/erótico.

"Tenho levado muitas cantadas também. De homem e de mulher. Algumas são agressivas, mas quando passam muito do limite eu bloqueio. Tem pedido de casamento, gente que quer mandar presente, gente pedindo para eu abrir um OnlyFans. Isso acho até engraçado. Mas quando tem comentários machistas ao extremo eu bloqueio", contou.

Hasselmann chegou a lançar o "Protocolo JH", programa para perda de peso em até 28 dias com acompanhamento de 14 especialistas. Na entrevista, ela disse que passou pela transformação porque tinha "vergonha" do próprio corpo. A ex-deputada contou também que não tinha coragem de se pesar na frente de ninguém.

"Usava roupas largas que escondiam meu corpo. 2018 comecei a engordar, 2019 foi o pico e começo de 2020 comecei o protocolo, exatamente depois do Carnaval. Tive um problema de saúde, perdi meu útero, quando estava na UTI decidi que não ia me entregar, que ia lutar pela minha saúde. Tive muitos ataques de bullying e isso ajudou a me arrastar para uma depressão. Tudo isso contribuiu para o meu processo de ganho de peso. Meu abalo foi emocional e físico, que interferiu na minha saúde. Saí dali e decidi mudar de vida", revelou.

Na mesma ocasião, a ex-parlamentar brincou dizendo que anda se sentido como o ator Arnold Schwarzenegger no treino. "Estou numa fase de treinos intensivos. Parece que eu rejuvenesci 10 anos porque meu emagrecimento foi por inteiro. Foi saudável. Meu pé reduziu um número, até lá eu senti perda de gordura. Mas não existe mágica, o emagrecimento rápido é com a inserção de alimentos saudáveis na rotina", completou.

Veja como está a ex-deputada:

Joice Hasselmann após a transformação | Foto: Arquivo Pessoal