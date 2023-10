Terceira edição do Oitava começa hoje no Transamerica Comandatuba

O Transamerica Resort Comandatuba realiza de 28 de setembro a 1º de outubro mais uma edição do "Oitava", único carnaval fora de época do Brasil que acontece na cidade de Una, sul da Bahia. Bell Marques, Durval Lelys e Alexandre Peixe são as principais atrações.

O Oitava tem programação para casais e grupos de amigos que buscam diversão com conforto, segurança e interação com a natureza. As reservas podem ser feitas no link. Além dos shows, os hóspedes podem aproveitar festas pool party durante o dia, além de mais de 100 opções de lazer e esportivas que o resort oferece.