Terceira filha de Neymar Jr. teria sido fruto de uma traição

Neymar já é pai de Davi Lucca, de 12 anos, e Mavie, de 8 meses - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O nascimento de Helena, a suposta terceira filha de Neymar Jr., na última quarta-feira, 3, pegou o público de surpresa. A bebê, que veio ao mundo no Hospital São Luiz Star, em São Paulo, seria fruto de um relacionamento do atleta com a modelo Amanda Kimberly.

>>> Nasce terceira filha de Neymar; bebê é fruto de relação com modelo

Depois da notícia do nascimento da criança se espalhar, os internautas fizeram as contas e acreditam que ela foi concebida durante o puerpério de Bruna Biancardi, ex-namorada do atleta

“Independente do DNA, para ter a ‘provável’ paternidade é pq teve o confirmado chifre. Ou seja, ele com absoluta certeza traiu a mulher grávida!”, disse uma internauta. Outra escreveu: “A Mavie nasceu dia 6 de outubro. Faltam 2 dias para ela fazer 9 meses. Ou seja, a Bruna estava parindo e ele engravidando outra”

Além disso, de acordo com o colunista Léo Dias, Helena seria fruto de um relacionamento extraconjugal de Neymar, ocorrido enquanto ele ainda estava com a modelo e mãe de sua filha Mavie, de 8 meses.

Segundo a colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, Neymar Jr. já foi à maternidade visitar Helena e levou com ele a sua mãe, Nadine, sua irmã, Rafaella, e seu filho mais velho, Davi Lucca. Ainda de acordo com a coluna, Rafaella é amiga de Kimberlly e madrinha de Helena. Apenas Neymar Pai não esteve na maternidade porque está em uma viagem.

Amanda Kimberly manteve discrição nas redes sociais desde que a gravidez se tornou pública, mas, na última sexta-feira, 28, ela compartilhou uma foto da bolsa de maternidade que levaria ao hospital. “Muito obrigada por todo amor e carinho”, escreveu.

Até o momento, o jogador de futebol não publicou nenhuma foto da nova herdeira nas redes sociais. Neymar já é pai de Davi Lucca, de 12 anos, e Mavie, de 8 meses.

Diversos sites e páginas de notícias chegaram a afirmar, no último domingo, 30, que a menina havia nascido. A informação, porém, era falsa. Na verdade, nasceu uma outra bebê chamada Helena na maternidade São Luiz Star em São Paulo.