Tom Cavalcante de volta na televisão e no streaming? Entenda | A TARDE

O apresentador e humorista Tom Cavalcante marca sua volta à televisão e ao streaming para a próxima quinta-feira, 6, pela plataforma Globoplay. Ele estará à frente da série “Os Parças”, que retorna como uma série original em 10 episódios, tendo já tido uma edição exibida nos cinemas. O novo elenco é composto por Toinho (Tom Cavalcante), Pilôra (Tirullipa), Romeu (Bruno De Luca), Ray Van (Whindersson Nunes) e a nova personagem, Julião (Jojo Todynho).

A série tem redação final de Felipe Flexa, com roteiro de Beth Moreno, Cadu Pereiva, Fernando Aragão, Gustavo Acioli, Sérgio Mortoreli e Raquel Terto. A direção é de Marcelo Zambelli e a produção da Formata.

E as novidades não acabam por aí. O apresentador Tom também está envolvido com as gravações do game show “Acerte ou Caia!”, que está programado para estrear em agosto nas tardes de domingo da Record.

A expectativa é que as gravações possam movimentar nada menos que 176 participantes, todos eles da mídia: ex-Fazendas, ex-BBBs, atores, jornalistas, cantores e apresentadores. As gravações do programa acontecem na Argentina. Vários segmentos estarão representados durante a apresentação dos 16 episódios da primeira temporada, concorrendo a uma premiação que poderá chegar a R$ 300 mil.

Publicações relacionadas