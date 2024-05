Tony Ramos é submetido a cirurgia após sangramento intracraniano | A TARDE

O ator Tony Ramos, de 75 anos, deu entrada no hospital Samaritano, em Botafogo, Zona Sul do Rio, e passa por uma cirurgia. A informação é do colunista Ancelmo Gois, do Jornal O Globo.

Tony passa por um procedimento para estancar um sangramento intracraniano. Ainda não há maiores informações sobre o seu estado de saúde. Tony esteve recentemente no ar com o personagem Antônio em 'Terra e paixão'.

