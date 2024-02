"Tudo indica que vou ser pai de gêmeos agora", anuncia MC Poze | A TARDE

Após compartilhar a notícia de sua sexta paternidade, MC Poze utilizou suas redes sociais nesta quarta-feira, 24, para anunciar a possibilidade de se tornar pai de gêmeos. "Tudo indica que vou ser pai de gêmeos agora", divulgou o cantor de funk carioca.

Com 24 anos, Poze já é pai de crianças frutos de três relacionamentos diferentes. Sua filha mais recente, Manu, nasceu em dezembro e é filha dele com a influenciadora mineira Myllena Rocha, de 23 anos.

Anteriormente, o artista teve três filhos de seu relacionamento com Vivianne Noronha, com quem mantém uma relação cheia de altos e baixos. A terceira filha, Jade, com apenas 3 meses de idade, é fruto do atual relacionamento com a influenciadora Isabelly Pereira.

Poze e Vivianne estão separados desde maio de 2021, quando o funkeiro anunciou o término do relacionamento. A separação ocorreu pouco tempo depois de revelarem que a jovem, então com 17 anos, estava grávida do terceiro filho do casal. Juntos, eles são pais de Júlia, com 3 anos, Miguel, com 2, e Laura, com 1.