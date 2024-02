Mãe do 3º filho de Neymar já teve affair com familiar de ex-presidente | A TARDE

Amanda Kimberlly, a suposta mãe do terceiro filho de Neymar já teve relacionamentos com outros famosos antes de se envolver com o jogador. De acordo com a coluna Fábia Oliveira, a jovem, conhecida por ter um perfil discreto, viveu por um longo período em Votorantim, no interior de São Paulo.

>>> Sexo do suposto terceiro filho de Neymar é revelado

Segundo a publicação, fontes afirmam que Amanda teve um relacionamento com um membro do grupo de rap Cone Crew e, após o término, iniciou um novo romance com Koba, integrante da banda Restart, que fez sucesso nos anos 2000. Ela chegou até a morar junto com o músico, mas o relacionamento não durou.

Após o término, KIm, como é conhecida a moça, envolveu-se com um empresário membro da família do ex-presidente do Brasil, José Sarney, conhecido por ser proprietário de casas noturnas luxuosas.

Um tempo depois, a modelo engatou um novo romance com um empresário do setor de futebol, possivelmente sendo o momento em que ela cruzou seu caminho com o jogador Neymar.

Gravidez

Conforme o portal Leo Dias, Amanda Kimberlly e Neymar vão ter uma menina. O craque já é pai de Mavie, de apenas 3 meses, fruto de seu relacionamento com a influenciadora Bruna Biancardi, além de Davi Lucca, de 12 anos, com Carol Dantas.

De acordo com Leo Dias, familiares do jogador afirmaram que ele planeja confirmar a paternidade do terceiro filho, estando disposto a realizar um teste de DNA assim que o bebê nascer. Caso seja o pai, Neymar assumirá todas as responsabilidades.

Amanda estaria já no primeiro trimestre da gestação.