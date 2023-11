Turnê do RBD no Brasil pode ter homenagem a Marília Mendonça | A TARDE

Prestes a desembarcar no Brasil, a turnê do RBD, uma das mais esperadas pelos fãs brasileiros, prepara uma playlist surpreendente que inclui uma homenagem a cantora sertaneja Marília Mendonça.

A artista, que morreu em 2021, se declarava fã da banda e chegou a gravar um hit com a cantora Dulce María intitulado “Amigos com Derechos”, em tradução para o português, “Amigos com Direitos”. A iniciativa para a homenagem partiu da ruiva, que convidou a dupla Maiara e Maraísa para participar do show.

Em entrevista à Billboard Brasil, Maiara revelou a existência do convite e contou que está tentando organizar a agenda para presenciar o evento.

“Todo mundo sabe que a Marília gravou uma música com a Dulce, e a gente sabe do carinho que tinha, como ela fez isso com tanto amor. E eu queria ir porque eu queria encontrar com a Dulce, porque é um pedido da nossa presença. Ela quer conhecer a gente também, parece que ela é uma pessoa muito amorosa”, disse Maiara.

A dupla de Maraisa contou que não acompanha o RBD, mas se referiu à Dulce María como “inspiradora” e “uma grande mulher”.

Turnê

O RBD fará uma sequência de shows da “Soy Rebelde Tour” no país iniciando pelo Rio de Janeiro, nos dias 9 e 10. Na capital fluminense, a festa acontece no Estádio Nilton Santos (Engenhão).

Depois, eles embarcam para São Paulo para dois shows no Estádio do Morumbi, nos dias 12 e 13. E, por fim, encerraram a etapa brasileira da turnê com quatro apresentações no Allianz Parque, entre 16 e 19 de novembro.