Urach fará 'turnê do sexo' com o namorado pelo Brasil | A TARDE

A criadora de conteúdos adultos Andressa Urach anunciou, quinta-feira, 11, que está preparando um espetáculo +18 ao lado do namorado, o ator pornô Lucas Ferraz, que irá rodar todo o Brasil.

O espetáculo contará com atos de striptrease e dará direito ao espectador assistir ao vivo, o casal transando.

“Sou campeã em vendas em conteúdo adulto e voltar lá hoje como um casal e um show exclusivo, nunca visto antes, será uma delícia. Vamos parar o Brasil com esse striptease com sexo ao vivo”, garantiu a criadora.

A primeira apresentação do casal já tem data marcada e acontecerá em Porto Alegre, no dia 9 de maio. Urach explicou que a escolha do local para receber sua primeira apresentação, tem um motivo especial.

“Foi lá que iniciei meu trabalho como stripper quando eu tinha apenas 21 anos e consegui mudar a minha vida financeira, saindo da pobreza (...) Foi lá também que no ano passado, quando me separei, voltei a trabalhar para me reerguer financeiramente, depois da igreja levar todo meu patrimônio”, explicou.

A musa do Privacy contou que já recebia diversos convites para realizar striptease em casas noturnas espalhadas pelo país, mas que precisou adiar o início da turnê, por ter passado por uma cirurgia.

“Recebo muitas propostas de show pelo Brasil todo para fazer striptease. Então eu estava esperando me recuperar da cirurgia que fiz para abrir a agenda (...) Agora é viajar pelo Brasil fazendo o que amo, ficar pelada, fazendo sexo e ganhando dinheiro com isso”, completou