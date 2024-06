Vaza conversa de Rodrygo Goes com criadora de conteúdo adulto

Atleta do Real Madrid e da Seleção Brasileira disse ser fã de influencer Mari Ávila - Foto: Reprodução

Uma suposta troca de mensagens entre Rodrygo Goes e uma criadora de conteúdo adulto agitou a web, na tarde desta quarta-feira, 12. Na conversa, o atleta do Real Madrid e da Seleção Brasileira disse ser fã de Mari Ávila. No entanto, ele estaria vivendo um affair com a influenciadora Bruna Rotta.

“Oie, RG [apelido do jogador] aqui. Tudo bem?”, inicia ele, no bate-papo revelado pelos perfis Choquei e Futrikei na rede social. Mari, então responde ao rapaz: “Oii, baby. Apesar de eu ter passo a noite bebendo, tô ótima e você? Achei que eu ia ficar numa p*ta ressaca, mas tô de boa”, disse ela.

Rodrygo Goes, então, se declara: “Tô bem também. Tá ligada que eu sou seu fã, né?”.

“Não imaginava, obrigada (risos). Também tenho muita admiração pelo seu trampo”, escreveu Mari.

“Obrigado. Vamos se (sic) conhecer qualquer dia, pô”, convidou Rodrygo Goes. “Bora, tu tá no Brasil?”, quis saber ela.

A criadora de conteúdo adulto teria compartilhado a conversa nos stories apenas para os melhores amigos, mas o print foi vazado: “Um dos melhores feedbacks que já recebi na minha carreira como criadora de conteúdo”, comemorou ela.

Apontada como o novo relacionamento do atleta, Bruna Rotta já teria se mudado para Madrid, na Espanha, mesmo local em que vive Rodrygo. Ela, que tem mais de 1,4 milhão de seguidores no Instagram, esteve no estádio Wembley, em Londres, na Inglaterra, para acompanhar a vitória dele contra o Borussia Dortmund, a segunda de Rodrygo na competição mais importante de clubes do mundo.

Os dois se seguem pelas redes sociais.