Vaza suposta participação de Simaria no BBB e cantora se pronuncia | A TARDE

O nome de Simaria não saiu da boca do povo na quarta-feira, 27. O motivo? A cantora foi “anunciada” no BBB24 pelo perfil Central Reality e a internet, claro, foi à loucura, para comentar a suposta participação da baiana no reality da Globo.

“Um passarinho me contou que o Little Bones (Boninho) estava guardando este segredo à sete chaves e me garantiu que a coleguinha estará na 24ª edição do reality global”, escreveu a conta.

Nos comentários, algumas pessoas comemoraram. “A audiência vai explodir! Gente do céu, vai ser tudo. Espero que não estraguem nosso entretenimento”, comemorou o ex-BBB Gil do Vigor. Já outros se mostraram preocupados. “Se for verdade que a Simaria irá pro BBB, acho que corre o risco de trilhar algo parecido que a naiara azevedo trilhou: alguns amaram e outros detestaram porque ela queria ser sempre o centro das atenções”, analisou um usuário.

Verdade ou não, a ex-coleguinha, da dupla com a irmã Simone Mendes, usou a conta do X (antigo Twitter) para comemorar o seu nome entre os assuntos mais comentados da plataforma. O burburinho veio exatamente no momento em que se especula que a artista estaria preparando a retomada para a carreira solo.

“Minha gente! Do nada, estamos nos Trendings Topics. Adoro!! Bom descanso família!!”, escreveu ela, que está longe dos palcos desde agosto de 2022. Mas para muita gente, a mensagem não desmentiu a fofoca, e poderia ter sido escrita pela assessoria da artista.

Verdade ou não, a confirmação oficial de Simaria e de outros supostos participantes só será revelada no 'Big Day', marcado para 5 de janeiro. O BBB 24 tem estreia prevista para o dia 8.

Veja o post enigmático de Simaria