Veja como transformar seu pet em um personagem da Disney usando IA | A TARDE

Transformar seu bichinho em um personagem da Disney Pixar agora é possível com a ajuda da Inteligência Artificial (IA). Confira abaixo um tutorial para transformar seu pet.

Passo 1: Acesse o Criador de Imagens

A primeira coisa a se fazer é acessar o Criador de Imagens da Microsoft e criar uma conta, pois só assim poderá usar a ferramenta. Ela é uma inteligência artificial que pode criar imagens com base nas descrições que você fornecer.

Passo 2: Seja específico na descrição do comando

A chave para obter os melhores resultados é ser extremamente específico na descrição que você fornecer à inteligência artificial, com o máximo de detalhes possíveis.

A IA funciona melhor em inglês, então é recomendado usar o Google Tradutor para traduzir suas descrições. No passo 3, você pode conferir um exemplo:

Passo 3: Use um prompt (comando) para transformar seu pet

Para criar o seu pet como um personagem da Disney, utilize o prompt criado pela Amo Meu Pet como base e acrescente as descrições que deseja*:

*Cuidado para não exceder o número de caracteres.

"A Disney Pixar-inspired movie poster with the title (SEU TÍTULO). (SUA DESCRIÇÃO). The scene should be in Pixar's distinctive digital art style, focusing on the characters' expressions, vibrant colors, and detailed textures characteristic of their animations."

Veja um exemplo com base nos mascotes do Amo Meu Pet, o Pepe e a Zoey:

A Disney Pixar-inspired movie poster with the title 'PEPE E ZOEY.' Pepe, a male German Spitz, is white and fuzzy with a predominantly white coat accentuated by elegant shades of cream. He appears to be smiling and wears a graceful blue tie with polka dots. Zoey, a female black Daushand, is characterized by a brown spot on her front paws, black ears, a muzzle with shades of brown and black, and a touch of cuteness. She wears a pink bow on her forehead with lots of glitter.

Passo 4: Copie e cole o comando

Agora, copie o comando com a descrição personalizada e cole-o na ferramenta, substituindo os trechos entre parênteses pelos detalhes do seu pet, usando o Google Tradutor.

Passo 5: Confira o resultado

Depois de colar o comando, a inteligência artificial começará a gerar a imagem e aguarde o resultado mágico do seu pet em IA.