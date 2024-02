Veja show de Igor Kannário sendo encerrado após cantor brigar em trio | A TARDE

A passagem do cantor baiano Igor Kannário pelo estado de Sergipe foi marcada por confusão, depredação de patrimônio privado e agressão verbal na tarde deste domingo, 22. O Portal A Tarde recebeu vídeos feitos por foliões que participavam do Poço Verde Fest, micareta que movimenta o município de Poço Verde, distante 150 km de Aracaju, capital sergipana.

Nas imagens é possível ver Igor Kannário visivelmente transtornado em cima do trio. Ele arremessa uma caixa de som e termina sendo contido por um grupo de segurança e equipe da produção. De acordo com Paulo Henrique Passos, gerente da empresa responsável pelo trio elétrico, o cantor subiu e pulou no equipamento. Segundo ele, ao questionar Kannário sobre o comportamento, a confusão começou.

“Eu fui reclamar e ele me perguntou quanto era aquela ‘bosta’ que ele pagaria. Os seguranças dele não me deixaram chegar perto dele e eu baixei o som do trio para ele descesse da caixa. Ele jogou a caixa pra cima e derrubou no chão do trio elétrico. Ele começou a me agredir verbalmente e colocou a população contra mim e contra os funcionários do trio”, disse para o G1 de Sergipe.





Em outro vídeo, é possível observar Igor Kannário revoltado com a decisão da empresa em desligar o som do trio e do microfone. Ainda de acordo com o gerente, o cantor colocou a população contra a produção do trio. A Polícia Militar confirmou que após o desentendimento entre o cantor e o gerente da empresa, a população foi incitada à briga e a PM foi acionada para reforçar a segurança próximo ao trio elétrico. Ainda de acordo com a PM, após a confusão os ânimos se acalmaram e nem o cantor, nem o gerente da empresa registraram o caso formalmente.

A produção do evento classificou o caso como isolado e disse que a festa aconteceu de forma tranquila. Após a confusão, Igor Kannário desceu do trio e fez uma outra apresentação, dessa vez em Maceió, capital de Alagoas.