Velório do cantor Chrystian acontecerá nesta quinta-feira; saiba mais

Chrystian deverá ser cremado, mas não nesta quinta-feira - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O velório do cantor Chrystian, que fez dupla por quase 40 anos com Ralf, acontecerá nesta quinta-feira, 20, na cidade de São Caetano do Sul, em São Paulo. A cerimônia foi confirmada pelas redes sociais do cantor, e será das 11h às 16h.

Chrystian teve uma parada cardiorrespiratória na manhã da quarta, em casa, na Serra da Cantareira, e foi levado às pressas de helicóptero para o hospital Samaritano, onde ficou internado durante o dia. A morte foi confirmada nesta madrugada.



A despedida acontecerá no Cerimonial Ossel e será aberto ao público. Após isso, Chrystian deverá ser cremado, mas não nesta quinta-feira. A informação foi divulgada pela equipe do cantor nas redes sociais.

Pelas normas, o procedimento de cremação só pode ser realizado após 72h do óbito. A previsão é que a despedida final ocorra em cerimônia restrita à família.