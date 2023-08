Vídeo: Alcione canta para passageiros em avião que aguardava reparos

Ao som de "Não Deixe o Samba Morrer", Alcione fez a alegria dos passageiros que aguardavam o reparo no avião na tarde deste domingo, 6, no Aeroporto de Congonhas, em São Paulo. O voo, que estava atrasado por problemas no ar-condicionado, tinha como destino o Rio de Janeiro.

O momento foi registrado pelos passageiros que estavam na aeronave [vídeo abaixo]. Nas imagens, além da música cantada por Alcione, é possível ver os passageiros vibrando e aplaudindo a artista.

O arquiteto e urbanista Washington Fajardo relatou que o piloto avisou sobre o problema quando todos já estavam na pista. "Umas pessoas ficaram reclamando e lá ao fundo um gritou: ‘canta pra gente, Alcione’. Eu estava na frente e nem tinha visto que ela estava ali perto. Cantou e relaxou todo mundo", disse em entrevista ao g1.

Reprodução | Redes Sociais

Ainda conforme a publicação, o avião pousou no Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, por volta das 18h. "Alcione foi muito simpática e cheia de energia. Fez do limão uma limonada, ou melhor, uma caipirinha. Coisas que só acontecem em um voo ao Rio", declarou.