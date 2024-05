Vídeo: Amado Batista causa climão antes de show na Bahia | A TARDE

Um evento privado em Dom Macedo Costa, no Recôncavo Baiano, no último sábado (20), foi marcado por um momento desconfortável envolvendo o cantor Amado Batista. Momentos antes de subir ao palco, o artista foi abordado nos corredores pelo produtor cultural e compositor Elvis Grise, que tentou tirar uma foto com ele.

Um vídeo ao qual o Portal Massa! teve acesso mostra Elvis se aproximando de Amado Batista e, após se apresentar, pediu para tirar uma selfie com o cantor. Amado sinalizou positivamente, no entanto, se esquivou da situação, seguindo em direção ao palco. A ação do cantor foi vista como deselegante por alguns presentes e causou um climão nos bastidores.

Elvis Grise, que é de Santo Antônio de Jesus, relatou a situação em entrevista para o Blog do Valente. "Quando acordei e vi a repercussão do vídeo, fiquei surpreendido e ao mesmo tempo sentido. Um artista tem que saber tratar todos e Amado tirou fotos com vários empresários lá presentes. E porque não quis tirar uma simples foto com um produtor que estava trabalhando?", questionou.

Reprodução