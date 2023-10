Vídeo: Caio Castro perde controle de caminhão e sofre acidente | A TARDE

O conhecido ator Caio Castro sofreu um acidente neste sábado, 13, durante o treino para a etapa da Copa Truck que acontece neste fim de semana no Autódromo Internacional de Tarumã, no Rio Grande do Sul.

O acidente ocorreu enquanto Caio dirigia pela equipe ASG Motorsport e perdeu o controle de seu caminhão Mercedes-Benz no contorno do Tala Larga, colidindo de frente contra uma barreira de pneus.

Apesar do susto, o ator saiu ileso e a pé. A equipe já iniciou os reparos no automóvel, que ficou preso na barreira de pneus. Caio Castro deve competir nas duas corridas deste sábado sem maiores problemas.

Até o momento, o ator conquistou dois segundos lugares nas etapas de Londrina e Cascavel na categoria Super da Copa Truck, e atualmente ocupa a 13ª posição no campeonato.

Na classificação realizada na tarde de sexta-feira, Caio Castro obteve o quinto melhor tempo no grid da categoria Super Truck, a divisão de entrada da Copa Truck.

Este foi o terceiro acidente ocorrido durante o fim de semana em Tarumã. Além de Caio Castro, a motorista da equipe RM Competições, Débora Rodrigues (Volkswagen #7), e Jaidson Zini (Mercedes-Benz #25), da ASG Motorsport, também estiveram envolvidos em colisões no circuito.

Ambos sofreram lesões, com Débora sofrendo uma entorse no joelho e Jaidson relatando dores na clavícula, o que os impedirá de participar das sétima e oitava etapas da competição.