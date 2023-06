Vídeo: cantora Bebe Rexha é atingida por celular durante show

A cantora norte-americana Bebe Rexha passou por um perrengue durante um show na noite de domingo, 18, em Nova York. Ela foi atingida por um celular e acabou caindo no palco [veja vídeo abaixo].

Imagens que viralizaram nas redes sociais mostram o momento em que o aparelho é arremessado por uma pessoa, que não aparece no vídeo, em direção ao palco. Bebe caminhava para o público no momento que o telefone a atingiu na testa.

Surpresa, a cantora leva as mãos ao rosto, dá meia volta e cai de joelhos. Um outro vídeo do momento mostra a artista sendo levada por membros da produção e por duas pessoas da equipe médica para trás do palco.

A cantora Bebe Rexha | Foto: Reprodução | Twitter

A situação causou o encerramento do show e do evento de meet & greet com a cantora que aconteceria após a apresentação. O caso também surpreendeu os fãs.

“Absolutamente ótimo show arruinado por um fã jogando seu telefone em @BebeRexha, espero que ela esteja bem depois disso”, disse um fã que gravou o incidente, no Twitter. De fato, acabou cancelado.

"Eu ainda estou em choque que duas horas depois, eu vi uma coisa voando e acertando ela. Eu achei que era um CD ou um papel, até que a vi caindo", tuitou outro.

Indicada ao Grammy de artista revelação, Bebe Rexha tem entre seus principais sucessos a faixa "I'm good (blue)", com colaboração de David Guetta.

De acordo com a revista "Variety", a cantora tem ainda outros cinco shows desta turnê, mas não há informações se este incidente vai afetar as apresentações.

Veja o vídeo:

Reprodução | Twitter