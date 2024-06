VÍDEO: Com seio sangrando, blogueira expõe cirurgia malsucedida | A TARDE

A influenciadora baiana Vivian Santos compartilhou, nesta sexta-feira, 7, que enfrenta complicações após realizar um implante de silicone nos seios. A companheira do blogueiro Fábio Silveira, pai do pequeno Apolo Matos, detalhou, aos prantos, como seu sonho se tornou um pesadelo devido ao procedimento malsucedido.



Em um vídeo, Vivian Santos revelou ter desenvolvido uma inflamação que causou danos ao tecido mamário, comprometendo sua capacidade de amamentar futuramente. Ela ainda alertou seus seguidores a escolherem cuidadosamente onde realizar procedimentos cirúrgicos, para evitar passar pelo mesmo problema.

“Como eu não desejo que isso aconteça com mais ninguém, estou tendo que ser forte para me expor a esse ponto. Até porque, muitas pessoas acompanharam quando eu fiz a cirurgia e devo essa satisfação a vocês, sobre a cirurgia e minhas postagens constantes com tristeza", afirmou a influenciadora, pontuando que fez o procedimento por conta da insegurança que tinha com o corpo.

