Vídeo: Cristian detona 'namoro de internet' e fala sobre casamento | A TARDE

Enquanto batia um papo com o casal de blogueiros Laís Santiago e Isaac Fradique na noite deste domingo, 18, após voltar de um culto em uma igreja evangélica, o influenciador Cristian Bell abriu o jogo sobre seus sentimentos. Solteiro, ele afirmou que não pretende ‘namorar por namorar’ e revelou que a sua meta é construir um relacionamento que tenha Deus como base.

Ao ser questionado por Laís sobre o momento em que vai se casar, Cristian revelou que está no aguardo: “Quando Deus preparar minha varoa, tem que ser algo de Deus mesmo”.

Cristian chegou a 'ensaiar' uma crítica aos relacionamentos "de internet", mas voltou atrás e acabou opinando que esse tipo de namoro tem dificuldade de dar certo e precisa de ajuda divina. “Pra um casal de internet durar, Deus tem que ser a principal coisa”, opinou.

O influencer, que também é empresário, não está em um relacionamento sério com ninguém no momento. Sua última relação oficializada foi com a blogueira Rafaela Moreira, com quem noivou. Desde o término, que aconteceu em 2023, ele já se relacionou com Belle Kinzel, no status de "ficante", e já levantou suspeitas de estar vivendo um romance com Lana Miranda, mas a informação nunca foi confirmada por eles.