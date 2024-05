VÍDEO: De calcinha, Jojo Todynho leva queda e vira piada na web | A TARDE

A influenciadora digital Jojo Todynho arrancou gargalhadas dos fãs e seguidores ao mostrar um incidente que aconteceu com ela. Enquanto conversava com a nutricionista e amiga Renata Branco, Jojo descobriu que um boy estaria chegando para encontrá-la e foi correndo se arrumar. No impulso de lutar contra o tempo, ela acabou jogando a toalha do corpo na cama e ficando só de calcinha. Ela ainda levou uma queda ao chegar na porta do banheiro, completando a cena de caos e confusão.

No chão, Jojo foi socorrida pela amiga, que não conseguiu conter a risada ao se deparar com ela naquela situação. Todo o acontecimento foi registrado pela câmera de segurança do quarto de Jojo, que resolveu publicar o vídeo nesta terça-feira, 21. Em apenas 1h, o reels atingiu mais de 21 milhões de visualizações.

Assista ao vídeo:

Apesar de ter postado nesta terça-feira, 21, a cena aconteceu no dia 2 de maio, por volta das 23h. Sem contar quem era o homem misterioso que a levou para jantar, Jojo apenas brincou: "Quando o date avisa que está chegando e você nem tomou banho ainda".

