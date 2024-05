Vídeo: ex de Belo relembra perrengues com o cantor: "Fui despejada" | A TARDE

Uma das ex-namoradas do cantor Belo, a ex-modelo Luciana Picorelli colocou as cartas na mesa e expôs alguns perrengues que teria passado ao lado do pagodeiro quando eles viveram um romance nos anos 2000. Apontada como pivô da separação dele com Viviane Araújo, ela relembrou que chegou a ser despejada diversas vezes de um apartamento que Belo teria pago para ela morar, pois ele não tinha controle do dinheiro que ganhava.

De acordo com Luciana, que agora é apresentadora de TV, os pais dela eram muito rígidos e não deixaram que ela voltasse para casa da família na época em que tudo aconteceu, o que a fez continuar com Belo mesmo passando dificuldades. "Na época, o Belo não tinha uma educação financeira muito boa. Eu fui despejada várias vezes. Fiquei numa situação ruim, sem saber o que fazer e sem poder voltar pra casa. Então, eu sofri muito também [...]. Ele gastava muito, ganhava R$ 100 e gastava R$ 500", disse ela em um vídeo publicado no Facebook.

Vale lembrar que Gracyanne Barbosa, que atualmente está em processo de separação com o cantor, também falou publicamente que as questões financeiras afetaram o relacionamento deles. Inclusive, de acordo com o colunista LeoDias, o fim do casamento da musa fitness e o pagodeiro não estaria sendo financeiramente vantajoso, pois eles estariam cheios de dívidas.

Luciana aproveitou a oportunidade para dizer que Belo e Viviane já estavam separados e apenas moravam na mesma casa quando ela se envolveu com o artista e pediu que as pessoas parassem de atacá-la virtualmente por algo que aconteceu há duas décadas.

"Já se passaram 20 anos. Viviane já está vivendo a vida dela, feliz, com filho, casada, e eu também. Não vou contar detalhes para vocês porque é bem obscuro, tem coisas muito tristes e que me fere, está lá num passado que não me pertence mais", disparou.



