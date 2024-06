Vídeo: Fã cai ao tentar invadir palco de Gusttavo Lima | A TARDE

Uma fã que acompanhava o show do cantor sertanejo Gusttavo Lima, em Cárceres, a 224 km de Cuiabá, tentou subir no palco e caiu. Nas imagens que circulam na internet mostra a mulher "escalando" a caixa próximo ao palco, na tentativa de conseguir um abraço ou uma foto com o artista.

Sem sucesso, a mulher acabou se desequilibrando e caiu junto com o case, como é chamado o objeto utilizado para proteger, conservar e transportar os instrumentos musicais. Com isso, o material caiu em cima da mulher. O caso aconteceu na última sexta-feira, 24.

Apesar do susto, a mulher passa bem e não teve ferimentos graves. Na ocasião, ela foi amparada pelos seguranças do evento.

Veja:





Reprodução | Redes Sociais

