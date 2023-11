Vídeo: fãs do RBD vaiam Larissa Manoela, Bruna Griphao e Pocah | A TARDE

Uma das apresentações mais esperadas do ano, o grupo mexicano RBD agitou o Estádio Nilton Santos, na Zona Norte do Rio de Janeiro, na noite desta quinta-feira, 9. Em meio ao público que lotou o Engenhão, estavam famosos como Larissa Manoela e seu namorado, André Luiz Frambach, Bruna Griphao e Pocah.

No entanto, a presença das celebridades causou incômodo aos fãs, que reclamaram do grupo ter tido acesso a um espaço privilegiado, antes da grade, bem perto do palco, enquanto os anônimos precisaram passar horas na fila. Algumas pessoas chegaram a vaiar os artistas, gritando "Ih, fora" e "Privilégio".

Nas redes sociais, a cantora Pocah lamentou as vaias. "Meu trabalho me trouxe a chance de ter esse tal 'privilégio' em ser convidada pra assistir ao show de pertinho (e quem dispensaria?) e é isso, o show foi LINDO! Realizei um sonho e vou levar o dia de ontem pra sempre comigo", disse ela, no Twitter.

Outro fato que chamou a atenção no show foram os arrastões na saída do show. Nas redes sociais, testemunhas disseram que pelo menos dois arrastões ocorreram quando o público deixava o estádio em direção à Estação Engenho de Dentro da Supervia, pouco antes das 0h.

Ainda de acordo com as testemunhas, durante os arrastões, nenhuma viatura da Polícia Militar foi vista nas redondezas.

