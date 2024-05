Vídeo: Gisele Bündchen chora ao ser parada em blitz: "Nada me protege" | A TARDE

A supermodelo Gisele Bündchen foi vista chorando durante uma abordagem policial na Flórida. A modelo foi parada por excesso de velocidade e recebeu uma advertência.

No entanto, o choro não teve relação com a abordagem, mas sim por ela estar sendo "perseguida" por paparazzis.

Trecho do vídeo foi divulgado e nele é possível ver que em meio à conversa com o policial, ela desabafou sobre a perseguição dos paparazzi: "Estou tão cansada. Para onde quer que eu vá, tenho esses malditos caras atrás de mim." No vídeo, Gisele agradece ao policial pela compreensão, explicando que dirigia rápido para escapar dos fotógrafos.

Em um momento de emoção, ela expressa sua frustração por não poder ter uma vida tranquila: "Nada me protege. Não posso fazer nada. Só quero viver minha vida."

Em Janeiro deste ano, a supermodelo perdeu a mãe e no final de 2022 terminou o relacionamento com o jogador americano Ton Brady, que compartilhou um casamento de 13 anos.

WATCH - Body camera video obtained exclusively by Local 10 News shows supermodel Gisele Bundchen during an emotional traffic stop in Surfside. Watch more here: https://t.co/G7UdtNseDi pic.twitter.com/7ANxhO7jCT — WPLG Local 10 News (@WPLGLocal10) April 25, 2024